Desacelera la inflación en CABA: fue del 2,5% en abril

De cara al dato de la inflación a nivel nacional, que dará a conocer esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se dio a conocer este lunes el número en la Ciudad de Buenos Aires: en abril fue de 2,5% y se desaceleró con relación a marzo.
Según informó el Instituto de Estadística porteño, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,4%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo.
La suba mensual respondió al comportamiento de divisiones clave como “Transporte” (5,4%), “Vivienda, agua, electricidad y gas subió” (2,2%) y “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,4%). Estos sectores, junto con Restaurantes y Salud, “en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General”.
Finalmente, los precios Regulados aumentaron un 3,3%, afectados por combustibles y las cuotas de medicina prepaga.
La agrupación Resto IPCBA, utilizada como indicador de la inflación núcleo, promedió un incremento del 2,3%. Tanto los bienes como los servicios registraron una variación idéntica del 2,5% durante el periodo.