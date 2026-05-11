Desacelera la inflación en CABA: fue del 2,5% en abril

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5 por ciento en abril, el acumulado llega al 11,6.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5 por ciento en abril, el acumulado llega al 11,6.

De cara al dato de la inflación a nivel nacional, que dará a conocer esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se dio a conocer este lunes el número en la Ciudad de Buenos Aires: en abril fue de 2,5% y se desaceleró con relación a marzo.

Según informó el Instituto de Estadística porteño, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,4%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo.

La suba mensual respondió al comportamiento de divisiones clave como “Transporte” (5,4%), “Vivienda, agua, electricidad y gas subió” (2,2%) y “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,4%). Estos sectores, junto con Restaurantes y Salud, “en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General”.

Finalmente, los precios Regulados aumentaron un 3,3%, afectados por combustibles y las cuotas de medicina prepaga.

La agrupación Resto IPCBA, utilizada como indicador de la inflación núcleo, promedió un incremento del 2,3%. Tanto los bienes como los servicios registraron una variación idéntica del 2,5% durante el periodo.