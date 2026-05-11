Salvaje robo a una familia en el Conurbano: le pegaron con un martillo a un hombre

Delincuentes abrieron la puerta a patadas e ingresaron. Fueron muy violentos con las víctimas. Fue en el Conurbano.

Delincuentes abrieron la puerta a patadas e ingresaron. Fueron muy violentos con las víctimas. Fue en el Conurbano.

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en el Conurbano; esta vez, fue en La Matanza. Una familia fue sorprendida por un grupo de delincuentes, creen que todos menores de edad, durante la noche.

Las cámaras de seguridad de la casa captaron el dramático momento. La madre contó a C5N que escucho ruidos en el techo y observó las cámaras, pero ya era tarde porque estaban entrando al patio. Arremetieron a patadas contra la puerta de acceso, mientras que su pareja resistía con el peso de su propio cuerpo para impedir que ingresen, pero no lo logró.

Le pegaron dos martillazos en la cabeza y lo ataron boca abajo para poder concretar el robo con facilidad. “Pedían oro y dólares, pero no tenemos nosotros. Se llevaron 50 mil pesos en cambio, hasta billetes de 20, que era la recaudación del kiosco”, precisó la mujer.

Según le indicaron desde la Policía, dos de los sospechosos fueron detenidos mientras sigue la búsqueda de los otros dos cómplices.