Vigilia y desfile por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas

El Municipio de Esteban Echeverría convoca a la comunidad a acudir a los eventos que se realizarán para rendir homenaje a los veteranos y sus familias.

El Municipio de Esteban Echeverría convoca a la comunidad a acudir a los eventos que se realizarán para rendir homenaje a los veteranos y sus familias.

Como es tradición, el Municipio de Esteban Echeverría lleva adelante la Semana de Malvinas, en el marco de la cual se realizará la vigilia y el desfiles por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de las Islas Malvinas.

La vigilia, seguido del acto protocolar, se realizará el miércoles a partir de las 17 en la Plaza de los Fundadores, ubicada en Alem y Dardo Rocha de Monte Grande.

“Te invitamos a acompañar a nuestros héroes y veteranos de guerra de Esteban Echeverría”, convoca el Municipio. En la previa al acto protocolar y la vigilia, habrá distintas propuestas artísticas para acompañar a los vecinos, veteranos y familias.

En tanto, el 2 de abril, que es feriado, se realizará el tradicional desfile a partir de las 10 desde la puesta del Palacio Municipal, ubicado en plano centro de Monte Grande. También habrá artistas invitados.