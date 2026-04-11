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Esteban Echeverría celebra su aniversario: la propuesta

Las actividades por el aniversario de la fundación del partido de Esteban Echeverría comenzaron esta mañana pero se extienden al domingo.

El Municipio de Esteban Echeverría celebra el 113° aniversario de la fundación del partido con una serie de actividades recreativas y artísticas que se llevarán a cabo este fin de semana.

La cita es este sábado en la plaza Mitre de Monte Grande y el domingo en Campo Amat de la misma localidad.

Cronograma 

El festejo comenzó esta mañana en la plaza Mitre (L. N. Alem y S. T. de Santamarina) con el desfile de grupos de danzas folklóricas locales.

El domingo, las actividades comienzan a las 11 horas en la plaza Mitre con el desfile de Centros Tradicionalistas.

Desde las 14 horas en Campo Amat (Alvear y Moreno), participarán de la celebración: Fabián Agüero, Brote y Canto, Gala Pourrain, Luciano Trullenque, Alma de Quebracho, Nahuel Piris, Folclore Trío, La Domínguez, Kevin Aguirre, Los Maileños, Luis Nieves, Joel, el Cantor del Pueblo y Los Chaza.

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