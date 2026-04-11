Esteban Echeverría celebra su aniversario: la propuesta

Las actividades por el aniversario de la fundación del partido de Esteban Echeverría comenzaron esta mañana pero se extienden al domingo.

Las actividades por el aniversario de la fundación del partido de Esteban Echeverría comenzaron esta mañana pero se extienden al domingo.

El Municipio de Esteban Echeverría celebra el 113° aniversario de la fundación del partido con una serie de actividades recreativas y artísticas que se llevarán a cabo este fin de semana.

La cita es este sábado en la plaza Mitre de Monte Grande y el domingo en Campo Amat de la misma localidad.

Cronograma

El festejo comenzó esta mañana en la plaza Mitre (L. N. Alem y S. T. de Santamarina) con el desfile de grupos de danzas folklóricas locales.

El domingo, las actividades comienzan a las 11 horas en la plaza Mitre con el desfile de Centros Tradicionalistas.

Desde las 14 horas en Campo Amat (Alvear y Moreno), participarán de la celebración: Fabián Agüero, Brote y Canto, Gala Pourrain, Luciano Trullenque, Alma de Quebracho, Nahuel Piris, Folclore Trío, La Domínguez, Kevin Aguirre, Los Maileños, Luis Nieves, Joel, el Cantor del Pueblo y Los Chaza.