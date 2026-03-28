Tras siete años, se vuelve a jugar el clásico entre Los Andes y Temperley

Los Andes recibirá mañana a Temperley en el Eduardo Gallardón, a partir de las 15. Vuelve el clásico de barrio.

Los Andes recibirá mañana a Temperley en el Eduardo Gallardón, a partir de las 15. Vuelve el clásico de barrio.

Tras siete años vuelve a disputarse el clásico entre Los Andes y Temperley, en un duelo válido por la Fecha 7 de la competencia de la Primera Nacional. Ambos llegan con la confianza de haber ganado sus compromisos anteriores.

El encuentro se disputará el domingo, desde las 15, en el estadio Eduardo Gallardón. Los Andes viene de una victoria, la primera de la competencia, con Ferro; mientras que el Gasolero venció a Atlanta en el estadio Alfredo Beranger.

Los Andes (Zona A) está en la décima posición con 6 puntos en el campeonato, producto de una victoria, tres empates y una derrota. Temperley (Zona B), en tanto, se encuentra octavo con 8 unidades, debido a dos victorias, igual número de empates y una derrota.

Se enfrentaron en 95 oportunidades, el primero fue en 1939. El Milrayitas lidera el historial con ocho victorias sobre el Gasolero. El último enfrentamiento fue en marzo de 2019, duelo que se disputó en el Gallardón y fue victoria para el dueño de casa.