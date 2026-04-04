Hay más de 60 puntos de reciclaje en Lomas de Zamora: ¿Qué es el Día Verde?

El programa de reciclaje de Lomas de Zamora contempla puntos para dejar los residuos que pueden recuperarse y un día diferenciado para sacarlos a la calle.

El programa de reciclaje de Lomas de Zamora contempla puntos para dejar los residuos que pueden recuperarse y un día diferenciado para sacarlos a la calle.

El Municipio de Lomas de Zamora implementa desde hace ya un buen tiempo un programa de reciclaje, que ha ido evolucionando con el correr de los años. Hoy ya son más de 60 los puntos para dejar los productos reciclables y hay un Día Verde.

“Este sistema permite que los residuos secos tengan una segunda vida útil, reduciendo significativamente la cantidad de basura que se destina a disposición final y promoviendo hábitos sustentables en todos los barrios”, señalaron.

La amplitud de la red permite que haya un centro de recepción cercano en cada localidad, facilitando la logística para los hogares. Pueden conocer las direcciones exactas de los más de 60 Puntos de Reciclaje en el siguiente link: https://lomasdezamora.gov.ar/lomas-recicla.

El recorrido

Los puntos de recepción funcionan como el primer eslabón de una cadena de valor que transforma los desechos en recursos, integrando la participación ciudadana con el trabajo operativo del municipio.

Una vez que los materiales son depositados en los contenedores correspondientes, estos elementos son recolectados por recuperadores urbanos, quienes cumplen una función social y ambiental fundamental en el proceso.

Posteriormente, los residuos son enviados a las plantas de tratamiento locales, donde se procesan y clasifican adecuadamente para su posterior comercialización.

Día Verde

Además y tras un piloto que se realizó en algunas localidades, se implementó el Día Verde, es un programa de recolección domiciliaria diferenciada en donde, una vez por semana, se retiran los materiales a ser reciclados por tu domicilio.

“Colocá tus reciclables en una bolsa verde o caja de cartón con el logo de Lomas Recicla, antes de las 10:00 A.M. y en el día designado“, informa el Municipio. Las etiquetas se pueden retirar en tu CGM más cercano o descargarlas e imprimirlas.

Lunes: Llavallol

Martes: Santa Catalina

Miércoles: Banfield

Jueves: Temperley y Turdera

Sábado: Lomas de Zamora

¿Qué reciclar?