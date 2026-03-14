Temperley viaja a Salta con la esperanza de volver con los tres puntos

Esta semana se reanudó la competencia en las distintas categorías del fútbol argentino, tras el paro. Temperley disputará su partido de la Fecha 5 de la Primera Nacional, el domingo en Salta.
El plantel viaja esta mañana hacia Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro. El partido, que es válido por la Fecha 5 ya que la 4 fue postergada por la medida de fuerza, se disputará el domingo a las 16 en El Gigante del Norte.
Temperley integra la Zona B y acumula 4 unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota.
📋 Estos son los convocados por Nicolás Domingo para enfrentar a Gimnasia y Tiro por la fecha 5 de la Primera Nacional, en el estadio El Gigante del Norte.#JuegaElCele 🩵 pic.twitter.com/Kt1VFsjMmd— Club A. Temperley (@TemperleyOK) March 13, 2026