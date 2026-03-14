Temperley viaja a Salta con la esperanza de volver con los tres puntos

Temperley enfrentará mañana a Gimnasia y Tiro, en El Gigante del Norte, por la Fecha 5 de la competencia de la Primera Nacional.

Temperley enfrentará mañana a Gimnasia y Tiro, en El Gigante del Norte, por la Fecha 5 de la competencia de la Primera Nacional.

Esta semana se reanudó la competencia en las distintas categorías del fútbol argentino, tras el paro. Temperley disputará su partido de la Fecha 5 de la Primera Nacional, el domingo en Salta.

El plantel viaja esta mañana hacia Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro. El partido, que es válido por la Fecha 5 ya que la 4 fue postergada por la medida de fuerza, se disputará el domingo a las 16 en El Gigante del Norte.

Temperley integra la Zona B y acumula 4 unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota.