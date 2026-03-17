Cambio de día para el clásico entre Los Andes y Temperley

El clásico entre Los Andes y Temperley se disputará el domingo 29 de marzo en Lomas de Zamora.

El clásico entre Los Andes y Temperley se disputará el domingo 29 de marzo en Lomas de Zamora.

El club Los Andes anunció este martes que hubo un cambio de día para la Fecha 7 de la competencia en la Primera Nacional. El clásico con Temperley se disputará, finalmente, el domingo 29 de marzo. No se enfrentan desde hace casi siete años.

“Informamos a nuestros socios, socias, hinchas y simpatizantes que el partido frente a Temperley ha sido reprogramado para el día Domingo 29/03 a las 15:30hs“, comunicó la institución.

En la previa a este partido, ambos equipos deben cumplir con su compromiso de la Fecha 6. Por un lado, Los Andes visita a Ferro este sábado, desde las 16; mientras que Temperley recibe a Atlanta, también a las 16 pero del domingo.

El Milrayitas integra la Zona A y acumula apenas 3 puntos, producto de tres empates y una derrota; el Gasolero, de la Zona B, llegó a las 5 unidades, a raíz de una victoria, dos empates y una derrota.