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Cambio de día para el clásico entre Los Andes y Temperley

El clásico entre Los Andes y Temperley se disputará el domingo 29 de marzo en Lomas de Zamora.
Cancha de Los Andes

El club Los Andes anunció este martes que hubo un cambio de día para la Fecha 7 de la competencia en la Primera Nacional. El clásico con Temperley se disputará, finalmente, el domingo 29 de marzo. No se enfrentan desde hace casi siete años.

“Informamos a nuestros socios, socias, hinchas y simpatizantes que el partido frente a Temperley ha sido reprogramado para el día Domingo 29/03 a las 15:30hs“, comunicó la institución.

En la previa a este partido, ambos equipos deben cumplir con su compromiso de la Fecha 6. Por un lado, Los Andes visita a Ferro este sábado, desde las 16; mientras que Temperley recibe a Atlanta, también a las 16 pero del domingo.

El Milrayitas integra la Zona A y acumula apenas 3 puntos, producto de tres empates y una derrota; el Gasolero, de la Zona B, llegó a las 5 unidades, a raíz de una victoria, dos empates y una derrota.

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