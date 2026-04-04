¿Cuál es el recorrido del nuevo colectivo que circula por Almirante Brown?

El nuevo Ramal C de la línea 514 conecta Solano con Adrogué, por Amenedo. El recorrido de ida y vuelta.

El nuevo Ramal C de la línea 514 conecta Solano con Adrogué, por Amenedo. El recorrido de ida y vuelta.

El Municipio de Almirante Brown anunció a fines de marzo la incorporación un nuevo ramal de la línea 514 que conecta la Estación de San Francisco Solano con Adrogué a través de la avenida Amenedo. ¿Cuál es el recorrido?

Se trata del Ramal C “Solano Adrogué por Amenedo”, una nueva traza que surge a partir de la pavimentación de Amenedo en la zona de Santa Ana y donde se detectó la necesidad de sumar un servicio de transporte público. La frecuencia aproximada es de 12 minutos.

El recorrido

Inicia en la Estación de Solano, continúa por El Cóndor, Jorge, Belgrano, Bynnon, Santa Ana, Amenedo, 25 de Mayo, Mitre, Echeverría, nuevamente Amenedo, Lassarre, Bernardi, Erezcano, Mitre, Macías y Canale, hasta la estación de Adrogué.

En tanto, el recorrido de vuelta parte desde la estación de Adrogué por Somellera, Rosales, Espora, Bynnon, plaza Bynnon, Toll, Erezcano, Amenedo, Dorrego, Mitre, 25 de Mayo, Amenedo, Santa Ana, Bynnon, Belgrano, El Cóndor y Humberto Primo, finalizando en Solano.