Vuelve a rodar la pelota: ¿Cuándo juegan Banfield y Lanús?

Tras el paro en el fútbol, vuelve la competencia de la LPF y el ascenso. Todos los partidos de los equipos de la Región.

Tras el paro en el fútbol, que extendió desde el jueves hasta el domingo, la pelota volverá a rodar en la Liga Profesional recién este martes, cuando inicie la fecha 10 del Torneo Apertura. La Fecha 9 se jugará a principios de mayo.

En la máxima categoría, Banfield enfrentará el miércoles, desde las 17.30, a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Florencio Sola; mientras que Lanús se medirá el viernes, desde las 20, con Estudiantes fuera de casa.

En la Primera Nacional, Los Andes enfrentará recibe en el Eduardo Gallardón, el sábado desde las 14, a Central Norte; mientras que Temperley visita el domingo, desde las 16, a Gimnasia y Tiro de Salta.

Por la competencia de la Primera B, Talleres visita a Ituzaingó y Brown de Adrogué hace con lo propio con Argentino de Merlo. Los partidos se jugarán el sábado a partir de las 14.