Se reanudaron los servicios del Tren Roca tras la crisis con una rehén en Temperley

La crisis que se vivió en la estación Temperley del Tren Roca que obligó a interrumpir el servicio y a evacuar la formación llegó a su fin cuando el agresor, identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, cesó en su actitud, se entregó a las autoridades y quedó detenido, al tiempo que los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley volvieron a funcionar con normalidad.

Las autoridades constataron que el involucrado llevaba una granada y un revólver calibre .22, por lo que se requirió la presencia de peritos de la División Explosivos de Lanús y PFA.

El dramático suceso comenzó a las 15:11 en el tren 3210, que se encontraba detenido en el andén 2 y tomó de rehén a una pasajera.

Según el reporte oficial emitido por las autoridades de seguridad de la Línea General Roca, el guarda de la formación (cabina 149) fue quien alertó por radio sobre la presencia del individuo esgrimiendo un arma de fuego y reteniendo a una pasajera.

Tras la rápida intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y efectivos de la provincia de Buenos Aires junto al personal de Trenes Argentinos, se logró evacuar el tren, primero, y a la mujer que se encontraba retenida.

Sin embargo, el operativo continuó activo en la zona, ya que el agresor seguía a bordo y los uniformados trabajaban para que entregue el arma y deponga definitivamente su actitud.

Finalmente, fuentes de la PFA precisaron que la situación se encontraba “dominada, siendo el hombre reducido, quien no presentaría lesiones visibles”.