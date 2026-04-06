Lanús viaja a Brasil para su debut en la Copa Libertadores

Lanús viaja esta tarde a Brasil, donde enfrentará el miércoles a Mirassol Futebol Clube por la Fecha 1 del Grupo G de la Copa Libertadores.

Lanús viaja esta tarde a Brasil, donde enfrentará el miércoles a Mirassol Futebol Clube por la Fecha 1 del Grupo G de la Copa Libertadores.

El plantel de Lanús viajará este lunes a Brasil, de cara a lo que será su debut en la Copa Libertadores. El partido se jugará el miércoles. Todo el itinerario del Granate.

Lanús enfrentará el miércoles a Mirassol Futebol Clube, de Brasil, correspondiente a la 1ª fecha del Grupo G de la copa CONMEBOL Libertadores 2026.

El viaje está previsto para las 14 y el martes será el momento del entrenamiento en Estadio Anísio Haddad a partir de las 16:30, sin atención a los medios no tenedores de derecho.

Mirassol-Lanús se enfrentarán el miércoles en el estadio Municipal José Maria de Campos Maia, a partir de las 19.

El jueves habrá un nuevo entrenamiento, por la mañana, y el regreso está previsto para la tarde de este día, llegarían a las 20.40 a la Argentina.