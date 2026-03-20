Copa Libertadores: los rivales de Lanús

Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores y quedaron armados los grupos. ¿Los rivales de Lanús?

Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores y quedaron armados los grupos. ¿Los rivales de Lanús?

Finalmente, Lanús ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comienza en la semana del 7 de abril. El Granate integra el Grupo G, junto a Liga de Quito, Always Ready y Mirassol. Comenzó la cuenta regresiva.

El sorteo se realizó anoche y ya todos los equipos argentinos conocen a sus rivales; entre ellos, Lanús, que integra el Grupo G y deberá soportar la altura al medirse con Liga de Quito de Ecuador, el Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño, debutante en la prestigiosa copa.

El único cabeza de serie argentino, Boca Juniors, fue sorteado en un grupo D de mucha complejidad; pero Estudiantes (Grupo A) tampoco tendrá un camino fácil ya que deberá enfrentar al campeón. ¿Cómo les fue a Central, Platense e Independiente Rivadavia?

🔜🏆 Libertadores 2026

𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢𝗦



🇪🇨 Liga de Quito

🇦🇷 Lanús

🇧🇴 Always Ready

🇧🇷 Mirassol



𝗗𝗔𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗔𝗧𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗔𝗝𝗢 pic.twitter.com/3yfZzWQmKH — Club Lanús (@clublanus) March 20, 2026

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