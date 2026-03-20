Copa Libertadores: los rivales de Lanús

Finalmente, Lanús ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comienza en la semana del 7 de abril. El Granate integra el Grupo G, junto a Liga de Quito, Always Ready y Mirassol. Comenzó la cuenta regresiva.
El sorteo se realizó anoche y ya todos los equipos argentinos conocen a sus rivales; entre ellos, Lanús, que integra el Grupo G y deberá soportar la altura al medirse con Liga de Quito de Ecuador, el Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño, debutante en la prestigiosa copa.
El único cabeza de serie argentino, Boca Juniors, fue sorteado en un grupo D de mucha complejidad; pero Estudiantes (Grupo A) tampoco tendrá un camino fácil ya que deberá enfrentar al campeón. ¿Cómo les fue a Central, Platense e Independiente Rivadavia?
🔜🏆 Libertadores 2026— Club Lanús (@clublanus) March 20, 2026
𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢𝗦
🇪🇨 Liga de Quito
🇦🇷 Lanús
🇧🇴 Always Ready
🇧🇷 Mirassol
𝗗𝗔𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗔𝗧𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗔𝗝𝗢 pic.twitter.com/3yfZzWQmKH
Los grupos
- GRUPO A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín.
- GRUPO B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido Deportes Tolima.
- GRUPO C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia.
- GRUPO D: Boca, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona de Ecuador.
- Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense.
- GRUPO F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal.
- GRUPO G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol.
- GRUPO H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central. Universidad Central de Venezuela.