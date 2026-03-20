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Copa Libertadores: los rivales de Lanús

Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores y quedaron armados los grupos. ¿Los rivales de Lanús?

Finalmente, Lanús ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comienza en la semana del 7 de abril. El Granate integra el Grupo G, junto a Liga de Quito, Always Ready y Mirassol. Comenzó la cuenta regresiva.

El sorteo se realizó anoche y ya todos los equipos argentinos conocen a sus rivales; entre ellos, Lanús, que integra el Grupo G y deberá soportar la altura al medirse con Liga de Quito de Ecuador, el Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño, debutante en la prestigiosa copa.

El único cabeza de serie argentino, Boca Juniors, fue sorteado en un grupo D de mucha complejidad; pero Estudiantes (Grupo A) tampoco tendrá un camino fácil ya que deberá enfrentar al campeón. ¿Cómo les fue a Central, Platense e Independiente Rivadavia?

Los grupos

  • GRUPO A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín.
  • GRUPO B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido Deportes Tolima.
  • GRUPO C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia.
  • GRUPO D: Boca, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona de Ecuador.
  • Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense.
  • GRUPO F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal.
  • GRUPO G: Liga de Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol.
  • GRUPO H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central. Universidad Central de Venezuela.

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