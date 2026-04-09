Almirante Brown: abren las inscripciones para talleres destinados a adultos mayores

El Programa Universitario de Adultos Mayores (PUAM) de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó su convocatoria para el ciclo 2026 con una amplia oferta de formación y recreación.

Esta iniciativa se consolidó como un espacio clave para quienes buscan nuevos desafíos intelectuales y sociales en un entorno cercano y, gracias al trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown, las clases se dictarán en edificios emblemáticos y centros culturales de la zona para facilitar el acceso de toda la comunidad.

La oferta académica para este año es variada y abarca diferentes áreas del conocimiento. En el plano de los idiomas, los vecinos podrán cursar Inglés en tres niveles y también Italiano. Para quienes buscan acortar la brecha tecnológica, el taller ABC Digital ofrece herramientas esenciales, mientras que el área de expresión cuenta con opciones de Teatro, Lectura y Escritura Creativa, y Creatividad y Arte. La propuesta se completa con Ajedrez y clases de Yoga y Meditación para promover el bienestar integral.

Las actividades se repartirán en sedes como la Biblioteca Esteban Adrogué, el edificio histórico La Cucaracha, la Casa de la Cultura, la Delegación Municipal de José Mármol y la Biblioteca Club Villa Calzada. Cada curso tiene días y horarios específicos, distribuidos durante toda la semana para que los interesados elijan la opción que mejor se adapte a su rutina.

El programa otorga una certificación universitaria que respalda los saberes adquiridos y mantiene aranceles muy accesibles, con la posibilidad de gestionar becas o descuentos especiales.

Debido a que las vacantes son limitadas por lo que se recomienda realizar el trámite de inscripción lo antes posible a través de este formulario digital de la universidad o consultar en puam@unab.edu.ar