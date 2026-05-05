El plan de ARBA para aliviar la carga fiscal de adultos mayores

Hay muchos adultos mayores que poseen deuda por el Impuesto Inmobiliario a pesar de estar exentos del pago. ARBA pone en marcha un operativo.

Hay muchos adultos mayores que poseen deuda por el Impuesto Inmobiliario a pesar de estar exentos del pago. ARBA pone en marcha un operativo.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) inició un operativo estratégico destinado a aliviar la carga tributaria de los adultos mayores en territorio bonaerense.

La medida surge tras detectar que aproximadamente 17.000 jubilados y pensionados mantienen deudas en el Impuesto Inmobiliario por un total cercano a los $798 millones, a pesar de cumplir con los requisitos legales para estar exentos del pago.

Para agilizar la regularización, el organismo conducido por Cristian Girard implementará jornadas de atención especial y operativos de cercanía, visitando incluso los domicilios de los contribuyentes.

Esta iniciativa busca eliminar las barreras burocráticas que suelen impedir que los sectores más vulnerables accedan a los beneficios fiscales vigentes.

El régimen de exención no solo contempla la condonación de deudas de hasta cinco años de antigüedad, sino que también asegura la liberación del pago de obligaciones futuras.

Requisitos

Ingresos: El grupo familiar no debe superar el equivalente a dos haberes mínimos mensuales.

Patrimonio: Deben ser titulares de una única propiedad en toda la provincia.

Valuación: El valor fiscal del inmueble no puede exceder los $6 millones.

Situación fiscal: No deben registrar inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En una etapa posterior, ARBA solicitará formalmente a la ANSES el padrón de beneficiarios previsionales con residencia en la Provincia. El objetivo es cruzar datos e identificar de oficio a aquellos ciudadanos que califican para la exención y que, por falta de información o dificultades en el trámite, continúan acumulando saldos deudores.