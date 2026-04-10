Brown de Adrogué volvió al triunfo y cortó la mala racha en la Primera B

El Tricolor se impuso 1-0 ante UAI Urquiza en Villa Lynch y logró su primera victoria en el ciclo de Jorge Vivaldo. Bruno Báez marcó el gol sobre el cierre del partido.

El Tricolor se impuso 1-0 ante UAI Urquiza en Villa Lynch y logró su primera victoria en el ciclo de Jorge Vivaldo. Bruno Báez marcó el gol sobre el cierre del partido.

Brown de Adrogué volvió al triunfo en la Primera B tras imponerse por 1-0 ante UAI Urquiza como visitante, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo de Jorge Vivaldo logró cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas y volvió a ganar en un momento clave del campeonato.

El Tricolor consiguió así su segunda victoria en el certamen y dejó atrás una seguidilla de cuatro partidos sin triunfos. El alivio llegó luego de la dura goleada frente a Villa Dálmine y le permitió al conjunto de Adrogué comenzar a salir de los últimos puestos de la tabla, en busca de mayor regularidad.

Además, el triunfo marcó el primero de Jorge Vivaldo en su segundo ciclo como entrenador del club. En sus anteriores presentaciones, el equipo había caído 0-1 ante Excursionistas y 1-4 frente a Dálmine, resultados que habían generado preocupación en el entorno.

El único gol del encuentro lo convirtió Bruno Báez, quien ingresó desde el banco y, en apenas tres minutos, resolvió el partido. El delantero aprovechó un centro bajo desde la derecha y definió dentro del área para sellar el 1-0 final, dándole a Brown tres puntos vitales. Con este resultado, el equipo alcanzó las 9 unidades y en la próxima fecha recibirá a Real Pilar en el Lorenzo Arandilla.