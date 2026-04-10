Kicillof: “No hay desarrollo sin ciencia y educación”

El gobernador y figura presidenciable del peronismo, Axel Kicillof, lanzó "MDF Universidad y Ciencia" para enfrentar el modelo de ajuste de Javier Milei.

El gobernador y figura presidenciable del peronismo, Axel Kicillof, lanzó "MDF Universidad y Ciencia" para enfrentar el modelo de ajuste de Javier Milei.

En el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, el gobernador Axel Kicillof lanzó “MDF Universidad y Ciencia”. “No es un simple ajuste, es un plan de destrucción de la educación pública y del sistema científico”, aseguró.

A través de redes sociales, compartió algunas declaraciones sobre el evento que se desarrolló anoche. “Venimos a plantar la bandera de la industria nacional, la ciencia y la soberanía”, aseguró el mandatario provincial con aspiraciones presidenciales.

“Lanzamos el MDF Universidad y Ciencia para enfrentar el modelo de ajuste y destrucción de Milei con la premisa de que no hay desarrollo sin ciencia y educación. Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros, defendiendo el sistema científico, la universidad, la industria y la soberanía nacional”, dijo.

Además, remarcó: “Estamos viviendo un ataque sin precedentes contra la ciencia y la universidad argentina, que avanza tanto en lo salarial como en lo presupuestario”, y aclaró que “no es un simple ajuste, es un plan de destrucción de la educación pública y del sistema científico”.

“Hay una asociación directa entre el desarrollo de un país integrado, federal y soberano y sus capacidades científicas y tecnológicas. Cuando eso se debilita, no solo se pierde conocimiento, sino que también se condiciona el rumbo económico y productivo”, planteó.

Y ya pensando en 2027, sostuvo que “en un mundo que se está rediseñando, Argentina no puede caer en el falso dilema de elegir entre campo o industria”. “Debemos ser nosotros mismos quienes le demos valor agregado a nuestras materias primas y eso se logra con tecnología y conocimiento”, apuntó.

“Para que nuestro país crezca se necesita decisión política e inversión, con la universidad y el sistema científico ocupando un lugar central junto a la producción y al trabajo“, sentenció Kicillof.