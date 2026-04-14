Impresionante choque en Lomas de Zamora

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora (BVLZ) acudieron esta madrugada a la zona en la cual se registró un brutal siniestro vial. Un conductor chocó contra un árbol y quedó atrapado en su interior. Tuvo que ser rescatado.
El choque ocurrió a las 3 de la madrugada en la intersección de las calles Sáenz y Donizetti, Lomas de Zamora. Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del auto y terminó impactando contra un árbol.
El golpe fue tremendo, de acuerdo a lo que se puede determinar a partir de las imágenes aportadas por los Bomberos de Lomas de Zamora. De hecho, dos dotaciones, con 11 hombres, acudieron al llamado. El conductor quedó atrapado en su interior y tuvo que ser rescatado.