Más ajuste: el Gobierno ejecutará un nuevo recorte

Manuel Adorni informó a los ministros que tienen hasta el 30 de abril para ejecutar una reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.

Manuel Adorni informó a los ministros que tienen hasta el 30 de abril para ejecutar una reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le trasladó a los ministros de las nueve carteras el pedido que gira en torno a la reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.

El ministro coordinador realizó el planteo durante la reunión de Gabinete que tuvo lugar el pasado lunes en Casa Rosada.

La decisión alcanza a los ministerios de Salud, Interior, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Capital Humano.

El plazo establecido para concretar los achiques es el jueves 30 de abril, el cierre de este mes convulsionado para la administración libertara que resiste los embates contra el funcionario investigado por posible enriquecimiento ilícito.

El día antes deberá hacer frente a su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde recibió más de 4500 preguntas de los bloques opositores.

Luego de la filtración de la compra de propiedades y la polémica por sus viajes, en Balcarce 50 debatieron la necesidad de que Adorni se muestre activo en la dinámica de gestión para intentar correr de agenda la causa que suma nuevos testimonios a diario. Sacar el tema de la agenda parecería hoy imposible.