Investigan un nuevo viaje de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el medio de la polémica por viajes y compra de propiedades. En los últimos días, evitó el contacto público, incluso suspendió la conferencia de prensa, y recibió un cerrado respaldo del Gobierno. Ahora, se abre una nueva investigación por otro viaje.

El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga un posible nuevo viaje de Adorni a Aruba, la isla caribeña donde el funcionario habría estado vacacionando en los últimos días de 2024 y primeros de 2025. La investigación sigue el dato de los registros de entradas y salidas de Argentina del jefe de Gabinete.

Por eso, Pollicita llevó un nuevo pedido al juez federal Ariel Lijo mediante la presentación de un dictamen para requerir nuevas medidas. Así, este presunto viaje se suma al que hizo en un avión privado a Uruguay y el que hizo su esposa, Bettina Julieta Angeletti, en el avión presidencial. A esto se suma la investigación por las propiedades del funcionario de Javier Milei.

Mientras el Gobierno busca blindarlo, los escándalos siguen apareciendo y el silencio es sepulcral. De todos modos, el 29 de abril debe brindar su primer informe de gestión como Jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados y una batería de preguntas tienen que ver con esto.