Caso Adorni: La escribana negó un préstamo formal y complicó la defensa del jefe de Gabinete

La escribana sostuvo que “no hubo un préstamo formalizado”, lo que contradice la versión del funcionario, quien había afirmado que parte de la compra de su vivienda fue financiada por un crédito otorgado por jubiladas.

La escribana sostuvo que “no hubo un préstamo formalizado”, lo que contradice la versión del funcionario, quien había afirmado que parte de la compra de su vivienda fue financiada por un crédito otorgado por jubiladas.

La causa Adorni sumó un nuevo capítulo este miércoles con la declaración de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster, quien intervino en las escrituras de los inmuebles del jefe de Gabinete. La profesional se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita, evitó hablar con la prensa y se limitó a señalar: “Ya contesté las preguntas”.

Durante más de dos horas, Nechevenko brindó testimonio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Según trascendió, la escribana sostuvo que “no hubo un préstamo formalizado”, lo que contradice la versión del funcionario, quien había afirmado que parte de la compra de su vivienda fue financiada por un crédito otorgado por jubiladas.

La declaración de la escribana es considerada clave dentro de la causa Adorni, ya que pone en duda el origen de los fondos utilizados para adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito y una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz. Si bien presentó la documentación requerida por la fiscalía, al llegar al lugar ya había adelantado que no daría explicaciones públicas.

En paralelo, la investigación también avanza sobre el pasado profesional de Nechevenko, a partir de reportes que la vinculan con presuntos servicios a organizaciones de narcotráfico. En ese contexto, el fiscal Pollicita también citó a declarar a las jubiladas que figuran como prestamistas. El próximo lunes deberán presentarse Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes habrían aportado unos 200.000 dólares, equivalentes al 87% del valor de la propiedad investigada.