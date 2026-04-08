A una hora del ultimátum, Trump aceptó un “alto al fuego” por dos semanas

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques", anunció Donald Trump.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques", anunció Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedió a la propuesta de Pakistán de suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, cuando restaba poco más de una hora de que se cumpliera el ultimátum al gobierno de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

La propuesta también incluye a Israel y Líbano, que se suma al alto el fuego, y se confirmó además que las negociaciones de paz se llevarán a cabo desde el próximo viernes en Islamabad, la capital pakistaní.

“Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”, informó.

“Recibimos una propuesta de diez puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el alto el fuego con el objetivo de avanzar en negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo de paz más amplio. “Es una victoria para Irán”, ya que obligó a Washington a aceptar su plan de diez puntos, que incluye el levantamiento de sanciones y la aceptación de su plan nuclear.