Temperley empató con Colegiales y no pudo festejar con sus hinchas en el regreso de los visitantes

El Gasolero igualó 1-1 en Munro en un partido cambiante y se mantiene en zona de clasificación en la Primera Nacional

El Gasolero igualó 1-1 en Munro en un partido cambiante y se mantiene en zona de clasificación en la Primera Nacional

Temperley empató con Colegiales 1-1 en Munro en un duelo marcado por el regreso del público visitante en el ascenso. El conjunto de Nicolás Domingo no pudo coronar con un triunfo el acompañamiento masivo de sus hinchas y sigue en el quinto puesto de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido comenzó adverso para el Gasolero, que sufrió un gol olímpico de Lucio Castillo cuando el encuentro recién se acomodaba. A partir de allí, Temperley reaccionó y encontró en Fernando Brandán la claridad necesaria para generar juego y situaciones de peligro, con un equipo que fue creciendo con el correr de los minutos.

En el complemento, el conjunto del sur fue ampliamente superior y encontró el empate a través de Brandán, tras una jugada de pelota parada que incluyó un cabezazo previo de Oswaldo Pacheco. Con cambios ofensivos desde el banco, el equipo buscó mayor fluidez en ataque, mientras que Colegiales apostó a resistir y salir de contra.

Sobre el final, el encuentro se volvió de ida y vuelta, con chances claras para ambos lados. Valentino Werro tuvo el triunfo, pero se la sacaron en la línea, mientras que el arquero Di Fulvio respondió ante Facundo Krüger. Del otro lado, Emanuel Insúa estrelló un remate en el travesaño y Perri desperdició una ocasión inmejorable. Temperley acumula seis partidos sin perder, aunque dejó pasar una oportunidad clave para afianzarse en la pelea de arriba.