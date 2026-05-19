Los salarios crecieron un 8,6% en el primer trimestre

El INDEC asegura que el salario del trabajador informal creció más que el privado y el público.

El INDEC asegura que el salario del trabajador informal creció más que el privado y el público.

El índice de salarios registró un incremento general del 3,4% durante marzo y acumulan un incremento del 8,6% en el primer trimestre del año, perdiendo contra la inflación, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Indica que la suba mensual estuvo traccionada principalmente por el sector público y el sector privado no registrado, mientras que el sector privado formal mostró un crecimiento más moderado.

El crecimiento de marzo se explica por comportamientos dispares entre los distintos segmentos laborales. El sector público lideró los aumentos con un 5,0%, seguido por el sector privado no registrado con un 4,7%.

Por su parte, los salarios del sector privado registrado experimentaron la suba más baja del tercer mes del año, con un 2,1%, siendo los únicos que perdieron frente a la variación de precios de marzo, que alcanzó el 3,4%.

Dentro del ámbito estatal, se observó una diferencia en el ritmo de actualización, ya que el subsector público nacional registró un alza del 5,8%, mientras que el provincial subió un 4,7%.

En lo que va del año, el indicador general acumula una suba del 8,6% con respecto a diciembre de 2025, quedando por debajo de la inflación (9,4%).

En este primer trimestre, el sector privado no registrado se destaca con un incremento acumulado del 14,3%, superando al sector público (9,4%) y al privado registrado (5,9%).

Al analizar la variación interanual, el índice total muestra un avance del 36,4% en comparación con marzo del año anterior. Esta medición quedó por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor durante el mismo periodo (32,6%).