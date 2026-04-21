Subsidios al gas: el Gobierno habilitó subas de hasta 50% en recargos y podrían impactar en las facturas

La medida permite modificar el Fondo Fiduciario que financia los subsidios en zonas frías y otorga mayor control al Ministerio de Economía sobre los costos del servicio.

La medida permite modificar el Fondo Fiduciario que financia los subsidios en zonas frías y otorga mayor control al Ministerio de Economía sobre los costos del servicio.

El Gobierno nacional habilitó cambios en los subsidios al gas al permitir subas o bajas de hasta un 50% en los recargos destinados al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales. La decisión impacta directamente en las facturas del servicio y busca otorgar mayor flexibilidad en la administración de los recursos energéticos.

Este fondo se financia con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico consumido en el país. Su objetivo es sostener las tarifas en regiones consideradas “zonas frías”, donde el consumo es más elevado por cuestiones climáticas.

La medida fue oficializada a través del Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establece que el esquema de subsidios para usuarios residenciales continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. Además, se dispuso el traspaso de facultades al Ministerio de Economía para agilizar la gestión de estos recursos.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión al señalar que se busca una “mejor administración” que permita cumplir con las metas políticas trazadas. En ese marco, la recaudación y el control del fondo quedarán bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que habilita al Palacio de Hacienda a modificar los costos sin necesidad de nuevas intervenciones del Poder Ejecutivo.