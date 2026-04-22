Actividad económica en caída: el nivel bajó 2,6% en febrero y fue el peor dato desde diciembre del 2023

La actividad económica volvió a retroceder en febrero, según el INDEC, con una baja mensual del 2,6% y una caída interanual del 2,1%, en un contexto de fuerte disparidad entre sectores.

La actividad económica volvió a retroceder en febrero, según el INDEC, con una baja mensual del 2,6% y una caída interanual del 2,1%, en un contexto de fuerte disparidad entre sectores.

La actividad económica registró en febrero una caída del 2,6% respecto de enero, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC. Se trata del peor retroceso desde diciembre de 2023, cuando el indicador había mostrado una merma de igual magnitud, consolidando un inicio de año con señales de debilidad en el nivel de actividad.

En la comparación interanual, la actividad económica cayó un 2,1% frente a febrero de 2025, ubicándose por debajo del registro de septiembre de 2024 (-2,4%). Sin embargo, el componente tendencia-ciclo arrojó una leve variación positiva del 0,1%, lo que sugiere una estabilidad incipiente en medio de la volatilidad mensual.

El desempeño sectorial volvió a mostrar fuertes contrastes. Mientras que rubros como el agro, la minería y la intermediación financiera se mantuvieron por encima del promedio general, sectores clave como la industria manufacturera (-8,7%) y el comercio (-7%) no lograron recuperarse y traccionaron la caída del índice. En total, ocho de los quince sectores relevados registraron subas, con la pesca (14,8%) y la explotación de minas y canteras (9,9%) a la cabeza.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el dato negativo al sostener que la tendencia “subyacente” continúa siendo positiva. En ese sentido, argumentó que febrero tuvo dos días hábiles menos que el mismo mes de 2025 y que además estuvo afectado por la realización de un paro general, factores que incidieron en el resultado final del indicador.