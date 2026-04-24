La agenda cultural de Lomas de Zamora para el fin de semana: Shows musicales de Palito Ortega y Kapanga como protagonistas

Con la presencia de Palito Ortega y la banda Kapanga como principales atractivos, los espacios culturales del distrito ofrecerán propuestas que incluyen música en vivo, stand up y espectáculos familiares.

Con la presencia de Palito Ortega y la banda Kapanga como principales atractivos, los espacios culturales del distrito ofrecerán propuestas que incluyen música en vivo, stand up y espectáculos familiares.

El fin de semana en Lomas de Zamora estará marcado por una intensa agenda cultural con shows y teatro para todos los gustos. Con la presencia de Palito Ortega y la banda Kapanga como principales atractivos, los espacios culturales del distrito ofrecerán propuestas que incluyen música en vivo, stand up y espectáculos familiares.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, el viernes a las 21 se presentará La Tropilla Ranquel con su repertorio de música folklórica argentina y latinoamericana. En la misma sala, el domingo a las 20 será el turno de “Nuestro canto sagrado”, un espectáculo que reunirá a 30 artistas en escena con una propuesta centrada en la identidad cultural.

Por su parte, en el Teatro Coliseo, el viernes a las 21 llegará Palito Ortega con su show “Muchacho que vas cantando”, mientras que el sábado se presentará Los Hijos de los Barrios. El domingo a las 16, el público familiar podrá disfrutar de “Plim Plim Energía Musical”. Además, el sábado a las 21, Kapanga celebrará sus 30 años de trayectoria con un recital en el Auditorio Sur de Temperley.

La agenda también incluye propuestas teatrales destacadas como “Frida, ¡Viva la vida!”, protagonizada por Laura Azcurra en el Teatro Maipú de Banfield, y “Al fin y al cabo es mi vida”, con Silvia Kutika. A esto se suman espectáculos de stand up, café concert y música en vivo en distintos espacios de Banfield y Temperley, consolidando un fin de semana con múltiples opciones culturales en el sur del conurbano.