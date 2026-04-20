Fecha 15 de la LPF: Banfield juega en el Lencho y Lanús viaja a Mendoza

Banfield recibe a Independiente Rivadavia, esta tarde; mientras que por la noche, Lanús visita a Gimnasia de Mendoza.

Banfield recibe a Independiente Rivadavia, esta tarde; mientras que por la noche, Lanús visita a Gimnasia de Mendoza.

Por la Fecha 15 del Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Banfield recibe a Independiente Rivadavia en el Florencio Sola y Lanús visita a Gimnasia de Mendoza.

El Taladro recibe a Independiente Rivadavia por la Fecha 15 de la Zona B, a las 17.45, en el Estadio Florencio Sola. Bryan Gustavo Ferreyra será el encargado de impartir justicia. La transmisión será por ESPN Premium.

Banfield llega con 13 puntos, y debe sumar de a tres, mientras que el rival acumula 29.

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 📋 para recibir a Ind. Rivadavia por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.



• Lautaro Ríos no fue convocado por una sobrecarga en el aductor izquierdo.#EnBanfieldJugamosTodos 🇳🇬 pic.twitter.com/vx9kp0ONW6 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) April 20, 2026

Asimismo, Lanús visitará esta noche, desde las 21.45, a Gimnasia de Mendoza en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Felipe Viola es el árbitro designado en este choque que será transmitido por ESPN.

El Granate llega con 22 unidades, mientras que el rival acumula 13 en la competencia de la Liga Profesional de Fútbol.