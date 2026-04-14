Agónica victoria para Lanús en el Clásico del Sur

Con un tanto Yoshan Valois, Lanús se quedó con el Clásico del Sur en La Fortaleza y recortó la diferencia con Banfield en el historial.

Con un tanto Yoshan Valois, Lanús se quedó con el Clásico del Sur en La Fortaleza y recortó la diferencia con Banfield en el historial.

Lanús le ganó por 1 a 0 a Banfield y se quedó con el “Clásico del Sur”, en un encuentro válido por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Yoshan Valois fue el autor del único tanto del partido, en el que se jugaron mucho más que tres puntos.

En el estadio Néstor Díaz Pérez, el delantero colombiano Yoshan Valois marcó el único gol del partido a los 43 minutos del complemento.

𝒀𝒐𝒔𝒉𝒂𝒏 𝑺𝒕𝒊𝒗𝒆𝒏 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒊𝒔 𝑴𝒖𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐 🇨🇴



Su gol para la victoria en el #ClásicoDelSur



Su primer gol como futbolista del Club Atlético Lanús 🇱🇻👊 pic.twitter.com/kQ9ENS5d6X — Club Lanús (@clublanus) April 14, 2026

Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino recortó a 11 partidos la diferencia que Banfield le saca en el historial.

El Granate alcanza los 22 puntos y escala a la tercera posición de la Zona A. En la próxima fecha, visitará en el estadio Victor Antonio Legrottaglie a Gimnasia de Mendoza desde las 21.45 del lunes.

Por su parte, el equipo de Pedro Troglio se mantiene en 13 unidades pero bajó a la duodécima posición de la Zona B. Recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Florencio Sola, el próximo lunes desde las 17.15.