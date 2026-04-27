La Corte intimó al Gobierno a pagarle a la Provincia: ¿Cuál es el plazo?

La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones.

La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones.

La Corte Suprema de Justicia intimó al Gobierno Nacional a presentar, antes del 10 de junio de 2026, una propuesta concreta de pago por la deuda de $2,3 billones que la ANSES mantiene con la Caja Previsional de la Provincia de Buenos Aires (IPS).

El fallo surge tras una audiencia con el gobernador Axel Kicillof, quien denuncia el cese de transferencias obligatorias a las cajas no transferidas.

Días atrás, el FUDB, AJB, CICOP y ATE movilizaron a las sedes de ANSES para exigir la inmediata devolución de los fondos retenidos por el Gobierno Nacional, pertenecientes al IPS y a los Trabajadores bonaerenses.

“La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, sostuvo el Gobernador en la audiencia.

Y agregó: “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”.

Vale mencionar que la Provincia de Buenos Aires inició otras siete demandas contra el Gobierno nacional por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), a los bosques nativos, y por la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para el financiamiento de obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 (y convenio 2023).