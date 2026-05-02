Lomas de Zamora: Fue atacada por su pareja y lo mató a puñaladas

Una mujer está acusado de asesinar a puñaladas a su pareja, luego de que el hombre le cortara la cara con una botella.

Una mujer está acusado de asesinar a puñaladas a su pareja, luego de que el hombre le cortara la cara con una botella.

Una mujer fue detenida por el asesinato de su pareja, con quien estaba discutiendo cuando fue agredida y respondió. El hombre le cortó la cara con una botella rota y ella le asestó varias puñaladas. Fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Lomas de Zamora pero llegó sin vida.

Todo sucedió en Espronceda y Capitán Sarmiento de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. La pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató una discusión. El hombre, identificado como Emiliano Ezequiel Ríos, habría tomado una botella, la rompió y le cortó la cara.

Frente a este ataque, la mujer tomó el cuchillo que tenía la propia víctima y le asestó múltiples puñaladas, en la espalda y el pecho. Ríos fue trasladado a la UPA de Recondo y Camino Negro, pero llegó sin vida y pese a las maniobras de RCP, no pudieron hacer nada.

Fue entonces cuando comenzó la búsqueda de la mujer, de 51 años, y la Policía allanó la vivienda en la que residía la pareja. Sus hijos llamaron a las autoridades, por pedido de ella, y se entregó. Está acusada de “homicidio agravado por el vínculo”, causa que está en manos de la UFI 1 de Lomas de Zamora.