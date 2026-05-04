Cuarto viaje de Milei a EE.UU. en el año

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken.

El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken.

El presidente argentino Javier Milei realizará su cuarto viaje en lo que va del año a los Estados Unidos; esta vez, será para disertar en una nueva edición de la Conferencia Global del Instituto Milken.

Milei se presentará el próximo 6 de mayo en la edición 29.ª del foro del cual formó parte en 2024, que reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas.

Aún no está confirmada la fecha de su llegada, aunque sí su presentación está oficializada, al igual que sus acompañantes, el canciller Pablo Quirno y el embajador en EE. UU., Alec Oxenford.

El evento dará inicio el domingo 3 de mayo bajo el lema: “Liderando en una nueva era”. Participarán conferencistas de todo el mundo y diversos sectores de la sociedad, como finanzas, tecnología y salud, entre otros.

Milei participará por segunda vez como orador de la conferencia que supo tener como panelistas, entre otras personalidades, a Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania.