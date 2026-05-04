Avellaneda: Delincuentes entraron a la casa de una mujer de 70 años y se llevaron 13 mil dólares

Dos delincuentes fueron detenidos y otros dos se dieron a la fuga, tras una entradera. Sucedió en Avellaneda.

Dos delincuentes fueron detenidos y otros dos se dieron a la fuga, tras una entradera. Sucedió en Avellaneda.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos sospechosos por un robo bajo la modalidad de “entradera”. La víctima es una mujer de 70 años y denunció cuatro hombres con pasamontañas se llevaron un celular y 13.000 dólares.

Todo sucedió en una vivienda ubicada en Arredondo al 4000 de Avellaneda. La dueña de casa fue sorprendida por cuatro delincuentes, quienes ingresaron con pasamontañas para esconder su identidad, y se llevaron 13 mil dólares y otros elementos.

La Policía, alertada por el hecho, emprende la búsqueda de los asaltantes, a partir de las características aportadas por la víctima. Dos fueron aprehendidos, 18 y 64 años, mientras que sus cómplices permanecen prófugos.

En Villegas y San Lorenzo, logran dar con uno de ellos, mientras que otros efectivos protagonizan una breve persecución para dar con otro sospechoso, que es reducido en Pasaje Coronda y Lucena.

Otro móvil emprende la persecución a pie de los otros dos sospechosos, pero los perdieron de vista en la calle Salvador y Larralde. De todos modos, arrojaron dos mochilas.

Finalmente, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Avellaneda inició actuaciones por “robo agravado por escalamiento”.