El reclamo de intendentes a Caputo: contra el ajuste y la paralización de las obras

Intendentes de todo el país movilizaron ayer al Ministerio de Economía para reclamar fondos, para obras y políticas locales.

Intendentes de todo el país movilizaron ayer al Ministerio de Economía para reclamar fondos, para obras y políticas locales.

Intendentes de todo el país movilizaron ayer al Ministerio de Economía para reclamar la reactivación de la obra pública y cuestionar el ajuste permanente. Afrontan gestiones sin obras de gran magnitud y menos recursos para implementar políticas locales.

“Junto a intendentes de todo el país llegamos hasta el Ministerio de Economía alzando la voz frente al ajuste nacional y reclamando la reactivación de la obra pública paralizada por el actual Gobierno desde hace más de dos años”, comentó Mariano Cascallares, junto a Juan Fabini, intendente interino de Almirante Brown.

Asimismo, Jorge Ferraresi, jefe comunal de Avellaneda, comentó: “Fuimos con intendentes de todo el país a pedirle al ministro Luis Caputo que devuelva los fondos que les sacó a los municipios en impuestos que se fugan. Nos recibió con el ministerio cerrado y un cordón policial”.

Vale recordar que en marzo pasado, Axel Kicillof anunció que los recursos obtenidos por las demandas a la Nación, por la deuda, serán coparticipables. “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”, había explicado.