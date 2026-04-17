El BID anunció un financiamiento Argentina: Sería por U$D550 millones y respaldo total de hasta u$s7.200 millones

Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, mejorar la calidad del gasto público y modernizar la administración tributaria, además de fortalecer la seguridad ciudadana, el sistema de justicia y ampliar el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social.

Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, mejorar la calidad del gasto público y modernizar la administración tributaria, además de fortalecer la seguridad ciudadana, el sistema de justicia y ampliar el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social.

El Banco Interamericano de Desarrollo confirmó que trabaja en un apoyo financiero por u$s550 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la medida “permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”.

El organismo prevé además más de u$s5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento para proyectos y la provisión de una garantía por el monto mencionado, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales. De concretarse, el respaldo total del año podría alcanzar los u$s7.200 millones.

Por su parte, el BID Invest —brazo del banco orientado al sector privado— proyecta movilizar inversiones por alrededor de u$s2.200 millones. En ese marco, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, afirmó que “el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento”, y remarcó que el organismo busca acompañar con mayor escala y foco en resultados.

Según el comunicado oficial, el programa combinará respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado. Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, mejorar la calidad del gasto público y modernizar la administración tributaria, además de fortalecer la seguridad ciudadana, el sistema de justicia y ampliar el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social. No obstante, todas las operaciones están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID.