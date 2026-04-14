Expectativa por el dato de inflación de marzo: “Seguramente será arriba del 3%”

El ministro Luis Caputo estimó que la inflación volverá a crecer en marzo por el impacto internacional y el inicio del ciclo lectivo.

El ministro Luis Caputo estimó que la inflación volverá a crecer en marzo por el impacto internacional y el inicio del ciclo lectivo.

“Seguramente será arriba del 3%”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, en vísperas a la difusión del dato de la inflación de marzo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que será esta tarde.

El funcionario explicó la suba “porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”.

En ese sentido, Caputo señaló que el incremento de precios estuvo influenciado por factores puntuales, como el encarecimiento de los costos vinculados al petróleo y ajustes propios del inicio del ciclo lectivo.

No obstante, el ministro se mostró optimista respecto a los próximos meses y aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, al tiempo que afirmó que “se vienen los mejores meses” en materia económica.

La definición se conoció horas antes de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este martes a las 16. Consultoras privadas indican que será del 3%.