Lomas de Zamora fue elegida como la peor ciudad argentina para vivir

Lomas de Zamora se encuentra en el fondo de la tabla a nivel nacional en lo que respecta a calidad de vida y desempeño urbano. Así lo determinó el primer Índice de Ciudades Argentinas (ICA), elaborado por la consultora Enclave, que evaluó a 43 centros urbanos del país y dejó una cruda radiografía sobre las desigualdades territoriales.

El distrito del sur del Conurbano bonaerense quedó en el fatídico puesto 43, cerrando el ranking nacional con una magra calificación de 32 puntos sobre 100 posibles. Según los especialistas a cargo del estudio, este resultado es un reflejo directo de las profundas asimetrías urbanas, de infraestructura y sociales que persisten en esta zona de la provincia de Buenos Aires.

Qué evaluó el informe

El relevamiento, desarrollado bajo la dirección del consultor y exdiputado Fabio Quetglas, analizó el desempeño de las ciudades basándose en 17 indicadores clave. Entre ellos se destacan Seguridad y cohesión social, Salud y educación, Conectividad y acceso a servicios básicos y Empresarialidad y transparencia administrativa.

Para llegar a estos resultados, el Índice cruzó datos de más de 170 fuentes públicas y privadas, incluyendo estadísticas del INDEC, universidades nacionales y diversos registros oficiales. La metodología compara a cada localidad con “umbrales de eficiencia”, midiendo qué tan lejos están de los estándares ideales. Lomas de Zamora resultó ser la más alejada de esos parámetros en todo el territorio nacional.

Buenos Aires: provincia de contrastes

La caída de Lomas de Zamora contrasta fuertemente con otras realidades dentro de la misma provincia de Buenos Aires. En la misma zona del Área Metropolitana (AMBA), Vicente López logró destacarse al liderar a nivel nacional el indicador educativo, aunque fue penalizado por la saturación urbana.

La Plata, por su parte, se ubicó en la mitad de la tabla (puesto 25), pero encendió las alarmas al registrar un valor crítico de 0 en cohesión social. Cerca del fondo, acompañando a Lomas, también se ubicó la ciudad de Zárate (puesto 40).

En la otra cara de la moneda se encuentra Bahía Blanca, que se coronó como la ciudad con mejor calidad de vida del país al liderar el ranking con 68 puntos, destacándose por su seguridad, acceso al agua potable y baja informalidad urbana.

Asimismo, ciudades del interior bonaerense como Tandil (puesto 13) y Mar del Plata (puesto 14) lograron posicionarse entre los mejores perfiles de bienestar social de la Argentina.

Un país fragmentado

A nivel general, el estudio trazó una marcada división en la Argentina: las diez ciudades mejor posicionadas pertenecen al cinturón central del país, mientras que el fondo de la tabla se lo reparten mayoritariamente distritos del Norte Grande y, como emblema del Conurbano, Lomas de Zamora.