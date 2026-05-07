Avellaneda: Se hacía pasar por secretaria de la jueza Capuchetti y terminó detenida

Una mujer que se hacía pasar por secretaria de la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, de Comodoro Py, quedó detenida en la localidad bonaerense de Wilde, ya que estafaba a sus víctimas.

La señalada contaba con un modus operandi del que se beneficiaba al llamar a las personas por teléfono, se presentaba como secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 y les ofrecía supuestos beneficios judiciales a cambio de dinero.

La aprehensión fue realizada por la Policía Federal Argentina, bajo la orden del Juzgado Federal 12, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, e intervino la Secretaría 23, de Paola Yanina Kohen.

El arresto de la mujer, mayor de edad, devino de una investigación llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones Federales a través del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción.

Con las pruebas recabadas, los efectivos allanaron la vivienda de la acusada y encontraron un teléfono celular que fue secuestrado como parte de la evidencia, mientras que la mujer quedó en prisión preventiva en la División Alcaidía, Anexo Cavia de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

La imputada se encuentra incomunicada y no quiso brindar declaraciones, mientras la causa continúa en trámite bajo la órbita del fuero federal.