Alarmante informe: durante la gestión de Milei se perdieron 160 empleados por día

Desde la asunción de Javier Milei, se perdieron 100.000 empleos, cayó la participación industrial a niveles récord y creció la capacidad ociosa.

Las imágenes de trabajadores luchando por su puesto de trabajo, ya sea movilizando o protestando dentro de la fábrica, se han multiplicado en los últimos meses. Más de 100.000 empleados se perdieron desde noviembre de 2023 a la fecha.

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA alertó sobre “síntomas alarmantes” de crisis en el sector industrial argentino, con caída de la producción, pérdida de empleo y menor peso del sector en la economía. Durante la gestión de Javier Milei se perdieron 160 empleados por día.

El informe fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), y analiza la evolución del sector entre 2023 y 2025.

Uno de los datos más importantes del informe es la fuerte reducción del peso de la industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Según el informe, la participación industrial pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que se asemeja al que tenía la Argentina hace más de 80 años.

Además, el relevamiento señala que 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025, lo que refleja una crisis extendida dentro de la estructura productiva.

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria registró una caída del 8,3%. Los sectores que más retroceso sufrieron fueron Construcción (-14,1%), Pesca (-24,6%) y Comercio (-5,2%). El sector financiero creció un 25,2%.

Otro indicador crítico es el nivel de utilización de las fábricas. Durante 2024 y 2025, el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó por debajo del 60%, lo que implica más de 40% de capacidad ociosa.