Presentaron el chequelibro para canjear en la Feria del Libro

La ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó este jueves el chequelibro y lo hizo a través de su cuenta de la red social X en el marco al inicio de la Feria Internacional del Libro que se podrá visitar desde hoy hasta el 11 de mayo en La Rural.

“Presentamos el chequelibro, una iniciativa del Ministerio de Capital Humano junto a la Fundación El Libro en el marco del proyecto Sembrando Capital Lector”, expresó la funcionaria en el mensaje de la citada red social.

Asimismo, añadió: “Durante la 50ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, del 23 de abril y el 11 de mayo, 60 mil estudiantes de primaria y secundaria podrán canjear sus bonos de 10 mil pesos por títulos de expositores adheridos al Programa”.

El miércoles se difundió un comunicado oficial que indicó: “El Ministerio de Capital Humano informa que, en el marco de la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se firmó un convenio con la Fundación El Libro que contempla la entrega de hasta 60.000 chequelibros de 10.000 pesos cada uno para la compra de ejemplares por parte de estudiantes de nivel primario y secundario en el próximo encuentro anual de librerías y editores”.

A su vez, señaló que “el acuerdo establece que cada chequelibro podrá utilizarse exclusivamente para la compra de obras en los stands adheridos dentro del predio de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”.

“La iniciativa se llevará adelante en el marco de dicho encuentro cultural, que se desarrollará entre el 23 de abril y el 11 de mayo próximos. Los chequelibros serán distribuidos entre las delegaciones escolares que participen de visitas organizadas e inscriptas previamente”, manifestó el escrito.