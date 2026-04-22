La Comunidad UNLZ tiene entrada gratuita para la Feria del Libro

Comienza mañana una nueva edición de la Feria Internacional del Libro y la Comunidad UNLZ cuenta con entradas gratuitas para visitarla.
La feria se extenderá desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo en el predio ferial de La Rural en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La inauguración será a las 18 con la presencia de Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerrero. El país invitado en esta edición es Perú.
¿Cómo tramitar la entrada?
- Los estudiantes, docentes y trabajadores podrán adquirir las entradas online completando el formulario (link).
- Luego recibirán la invitación en formato PDF, la cual deberán imprimir y presentar en los accesos de ingresos al predio rural de Palermo.
- Los tickets habilitan para ingresar sin cargo de lunes a jueves. Cada invitación es válida para una única visita.