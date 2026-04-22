La Comunidad UNLZ tiene entrada gratuita para la Feria del Libro

¿Cómo tramitar las entradas gratuitas de la Comunidad UNLZ para la Feria del Libro?

¿Cómo tramitar las entradas gratuitas de la Comunidad UNLZ para la Feria del Libro?

Comienza mañana una nueva edición de la Feria Internacional del Libro y la Comunidad UNLZ cuenta con entradas gratuitas para visitarla.

La feria se extenderá desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo en el predio ferial de La Rural en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inauguración será a las 18 con la presencia de Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerrero. El país invitado en esta edición es Perú.

¿Cómo tramitar la entrada?