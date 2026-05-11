Detienen a un falso operario de Edesur cuando intentaba estafar a un vecino

Un hombre de 50 años que se hizo pasar por operario de una empresa distribuidora de energía eléctrica fue detenido cuando intentaba llevar a cabo una estafa contra un vecino para robarle dinero.

El detenido, identificado como Javier Carlos Martínez – tenía un pedido de captura vigente desde el 26 de abril en una causa por extorsión en el conurbano sur requerida por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Quilmes.

El hecho, que se conoció en las últimas horas, ocurrió el pasado 29 de abril en el cruce de avenida Asamblea y Carlos Ortiz, en el barrio porteño de Flores, cuando el detenido, simulando ser un trabajador de Edesur, se presentó en el domicilio de un hombre de 62 años con la excusa de que debía cambiar el medidor de energía eléctrica en la propiedad.

El dato que llamó la atención de la víctima fue que el supuesto empleado le exigía una suma de 250 mil pesos en concepto de mano de obra para realizar el cambio del medidor de energía. Ante las sospechas de que se tratara de una maniobra fraudulenta, el hombre dio aviso de inmediato a la línea de emergencias 911.

Tras el llamado de alerta, efectivos de la Comisaría Vecinal 7 A se dirigieron al lugar y, con apoyo de personal del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), lograron localizar al sospechoso en las inmediaciones donde fue interceptado y demorado por personal policial.

Tras concretar la detención y comprobar que se trataba de un engaño para obtener dinero del damnificado, los efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron la consulta correspondiente en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales).

Realizadas las consultas con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, y ante la Secretaría Nº 136 de Juan Pablo Strifezza, se dispuso que el hombre quede detenido por el delito de estafa.