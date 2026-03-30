Selección: Nadie tiene el puesto asegurado

Así lo dejó en claro el DT de la Selección, Lionel Scaloni. "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas", anunció en la conferencia de prensa de hoy.

Así lo dejó en claro el DT de la Selección, Lionel Scaloni. "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas", anunció en la conferencia de prensa de hoy.

El director técnico de la Selección, Lionel Scaloni, lanzó una clara advertencia hacia los jugadores: “Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”. Así, dejó en claro que nadie tiene el lugar asegurado en el Mundial 2026.

En la previa del partido ante Zambia, Scaloni habló en conferencia de prensa y no se mostró para nada conforme con el partido que hicieron sus dirigidos el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2-1. “La lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”, dijo.

Con respecto a la actuación en el partido contra Mauritania, Scaloni destacó que “es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, y aclaró: “El equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.

Además, adelantó: “El siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”.