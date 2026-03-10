Kicillof inauguró seis escuelas en un día en el partido de Ezeiza

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este martes en Ezeiza una jornada de inauguraciones de infraestructura escolar en la que quedaron habilitados seis edificios educativos destinados al nivel secundario. Según se informó oficialmente, las obras beneficiarán a más de 3.800 alumnos y alumnas del distrito y forman parte de una inversión total de $14.769 millones.

La actividad incluyó la puesta en funcionamiento de la Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº1, la primera de esas características en el municipio, y del nuevo edificio para la Escuela Secundaria Nº16, que cuenta con una matrícula de 1.387 estudiantes. De acuerdo con el parte de prensa, ambas obras habían sido paralizadas por el Gobierno nacional y luego retomadas por la Provincia.

“Hoy es un día histórico para la provincia de Buenos Aires: recorrimos e inauguramos seis nuevas escuelas que van a mejorar los procesos de aprendizaje de miles de pibes y pibas de Ezeiza”, afirmó Kicillof durante la recorrida. El Gobernador sostuvo además que se alcanzó “un verdadero récord en materia de infraestructura educativa” y vinculó esa política con la continuidad de obras que, según indicó, habían quedado frenadas.

Nuevos edificios y ampliaciones

Además de esos establecimientos, la jornada incluyó la inauguración de la nueva Escuela Técnica Nº2 de Tristán Suárez y de los edificios para las escuelas secundarias Nº11 del barrio Santa Marta y Nº14 de Carlos Spegazzini. También se puso en funcionamiento la ampliación de la Escuela Secundaria Nº9, donde se incorporaron ocho aulas y un SUM.

Durante la actividad, el mandatario provincial también suscribió un convenio para avanzar con la creación de un Centro de Formación Profesional Integral en el distrito. La jornada se desarrolló junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Gastón Granados.

“Para que estas obras se concreten fue imprescindible la decisión política y el compromiso con la educación pública de la Provincia: estas nuevas instituciones no son solo edificios, son espacios donde se crean oportunidades y se construyen proyectos de futuro”, señaló Terigi. La funcionaria agregó que el Gobierno bonaerense continuará trabajando para ampliar el acceso de los jóvenes a una educación de calidad.

Cruces políticos y convenios

En su discurso, Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras escolares y planteó diferencias en torno al rol del Estado. “Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente, que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”, expresó.

Por su parte, Granados remarcó el impacto local del plan de infraestructura. “Las inauguraciones de hoy son una demostración de que para nosotros la educación pública es una prioridad: gracias al trabajo conjunto desde que se inició la gestión del Gobierno provincial, Ezeiza tiene 18 nuevas escuelas”, subrayó el intendente.

La jornada incluyó además la firma de un convenio de cooperación entre la Provincia, el municipio y la Universidad Provincial de Ezeiza para la formación profesional del cuerpo de agentes de seguridad municipal. De la actividad participaron también el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; y autoridades educativas y municipales.