Tras las críticas al kirchnerismo, Adorni debe responder preguntas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó un discurso centrado en críticas al kirchnerismo y tras un cuarto intermedio, llegó el turno de las preguntas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó un discurso centrado en críticas al kirchnerismo y tras un cuarto intermedio, llegó el turno de las preguntas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunció que el kirchnerismo, empresarios “prebendarios” y algunos medios de comunicación, realizaron una “operación golpista” a mediados del año pasado que retrasó, a su criterio, la “reconstrucción” del camino elegido por el gobierno libertario.

En el primer tramo de su discurso, Adorni atacó con dureza al kirchnerismo y defendió el “plan anti-inflacionario” aplicado por el oficialismo al señalar que se descendió en dos años del 211% al 31%.

“Recibimos un país en crisis: cepo y brecha cambiaria del 200%, déficit fiscal altísimo, Estado sobredimensionado, pobreza infantil del 60%, piquetes, violencia, sistemas de salud y educación devastados, y aislamiento internacional”.

Destaco que si no actuaban rápido, “la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más”. “El kirchnerismo intentó desestabilizar durante la campaña, generando corrida cambiaria y suba de tasas, lo que agravó la situación”, subrayó.

Adorni expresó estos conceptos en una sesión de alta tensión que se realizaba en la Cámara de Diputados, con la presencia del presidente Javier Milei que concurrió junto a Gabinete en respaldo a Adorni, quien atraviesa denuncias judiciales por el incremento de su patrimonio.

El discurso de Adorni se realiza en medio de los aplausos de los diputados libertarios, ministros y militantes que colmaron los palcos de invitados en el recinto de sesiones. Al mediodía, se realizó un cuarto intermedio y continuará con las preguntas de los legisladores.