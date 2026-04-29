Adorni en Diputados: férreo respaldo del Gobierno y megaoperativo de seguridad

Salpicado por el escándalo, Manuel Adorni brinda su informe de gestión en Diputados. Megaoperativo de seguridad. Férreo respaldo del Gobierno.

Salpicado por el escándalo, Manuel Adorni brinda su informe de gestión en Diputados. Megaoperativo de seguridad. Férreo respaldo del Gobierno.

En el marco de un imponente operativo de seguridad con intervención de la Casa Militar, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, arribó bien temprano al Congreso para brindar su primer informe de gestión. Férreo respaldo del Gobierno.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, la secretaria de Presidencia, confirmaron su presencia en la exposición, al igual que numerosos miembros del Gabinete, en una muestra de respaldo absoluto al funcionario cuestionado por el incremento del patrimonio.

El Presidente Javier Milei, junto a todo su Gabinete Ampliado, acompaña al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su presentación del Informe de Gestión 2026 en el Congreso de la Nación. pic.twitter.com/6dUhkeKDPY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 29, 2026

Los legisladores presentaron cerca de 5.000 preguntas, que Adorni debía contestar antes de su exposición. El informe escrito fue enviado a la Cámara de Diputados recién esta mañana.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso Nacional, pero desde que asumió el ministro todavía no asistió a brindar su informe al Parlamento.

Su informe sobre la marcha del Gobierno estará atravesado por la polémica en el incremento de su patrimonio, en el viaje a Uruguay y en el caso $Libra, aunque habrá otras consultas por la situación económica, del empleo y de las provincias.