Murió el reconodico actor Chuck Norris

El actor estadounidense de 86 años había sido internado en Hawái. "Estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", señaló su entorno.

El actor estadounidense de 86 años había sido internado en Hawái. "Estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", señaló su entorno.

El actor estadounidense Chuck Norris falleció a los 86 años tras haber estado hospitalizado en Hawái. Se desconocen las causas de su deceso. “A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”, señalaron desde su entorno.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana -refiere al jueves-. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, se indicó en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Y agrega: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.