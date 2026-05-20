Exportación de huevos: Argentina completó la cuota de ventas a la Unión Europea

El país alcanzó el 100% del cupo de exportación de huevos hacia la Unión Europea en apenas 19 días desde la entrada en vigencia provisoria del acuerdo Mercosur-UE.

El país alcanzó el 100% del cupo de exportación de huevos hacia la Unión Europea en apenas 19 días desde la entrada en vigencia provisoria del acuerdo Mercosur-UE.

Argentina completó las 333 toneladas de exportación de huevos habilitadas hacia la Unión Europea (UE), en el marco del acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo. Los productos provienen de granjas ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, desde donde son enviados a plantas de procesamiento antes de su distribución en distintos mercados europeos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el logro alcanzado y destacó el impacto positivo del acuerdo comercial. “Hay mucho esfuerzo de los productores, inversiones, mejora en la competitividad local y apertura de mercados”, sostuvo el funcionario a través de sus redes sociales. Además, remarcó la importancia de profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en nuevos acuerdos que reduzcan aranceles para potenciar las exportaciones argentinas.

El convenio entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a regir de manera provisoria hace apenas 19 días en su capítulo comercial, mientras todavía restan completar algunos pasos formales vinculados a cuestiones institucionales y de cooperación. El acuerdo crea un mercado conjunto de aproximadamente 700 millones de personas y permite que Argentina empiece a aprovechar beneficios arancelarios en diversos sectores productivos.

Entre las cuotas arancelarias acordadas para el Mercosur se encuentran productos como carne bovina, aviar y porcina, arroz, maíz, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Además, el 80% de las exportaciones industriales comenzarán a ingresar con arancel cero. En el caso de la carne vacuna, se estableció una cuota de 99.000 toneladas con un arancel preferencial del 7,5%, mientras que la tradicional Cuota Hilton pasará a tributar 0% de arancel de manera inmediata.

El acuerdo también contempla beneficios para otros sectores estratégicos. En carne aviar se fijó un cupo de 180.000 toneladas para el bloque, con eliminación total de aranceles en un plazo de cinco años. En arroz, el cupo libre de aranceles será de 60.000 toneladas, mientras que en miel se habilitaron 45.000 toneladas con arancel cero, consolidando nuevas oportunidades para las economías regionales argentinas.