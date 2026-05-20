Marcha Federal por la salud pública: Reclamos contra el ajuste y el desfinanciamiento sanitario

Trabajadores de la salud, pacientes y organizaciones sociales se movilizaron frente al Ministerio de Salud para denunciar recortes presupuestarios, falta de medicamentos y problemas en la distribución de vacunas.

Trabajadores de la salud, pacientes y organizaciones sociales se movilizaron frente al Ministerio de Salud para denunciar recortes presupuestarios, falta de medicamentos y problemas en la distribución de vacunas.

Trabajadores de la salud, agrupaciones de pacientes, gremios y organizaciones sociales realizaron este miércoles una nueva Marcha Federal en defensa de la salud pública para cuestionar las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional y advertir sobre el impacto que generan en el sistema sanitario público.

La convocatoria principal se desarrolló frente al Ministerio de Salud de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hubo actividades y movilizaciones en distintos puntos del país. Los manifestantes denunciaron un deterioro creciente en hospitales y centros de atención primaria, además de la reducción de partidas presupuestarias destinadas al sector.

Entre los principales reclamos, las organizaciones señalaron dificultades para acceder a medicamentos esenciales, demoras en la distribución de vacunas del calendario oficial y complicaciones en áreas sensibles como salud mental. Además, remarcaron que la demanda de atención pública aumentó en los últimos meses debido a la situación económica.

Uno de los focos de la protesta estuvo puesto en el programa Remediar, históricamente destinado a garantizar la entrega gratuita de medicamentos esenciales en centros de salud públicos. Según denunciaron los convocantes, el debilitamiento del programa afecta directamente a pacientes que dependen exclusivamente del sistema estatal para sostener tratamientos médicos.

“Venimos a reclamar que le devuelvan a la población el derecho a la salud pública”, expresó una profesional del Hospital San Juan de Dios de La Plata durante la movilización. Otra trabajadora del sector aseguró: “Le quitaron los medicamentos a los jubilados. Vaciaron el Plan Remediar y hoy hay personas vulnerables que van a los hospitales y les responden que no hay medicación”.

Desde las organizaciones participantes sostuvieron que el impacto de las medidas económicas golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables y reclamaron la recuperación de programas sanitarios, la normalización en la entrega de vacunas y medicamentos y un mayor fortalecimiento del sistema público de salud.