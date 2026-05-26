Turismo por el 25 de Mayo: Más de 1,4 millones de personas viajaron y el gasto promedio diario fue de $112.385

Desde la entidad señalaron que el incremento estuvo influenciado, entre otros factores, por el mayor peso de algunos costos como el transporte, en un contexto de suba generalizada de precios.

Desde la entidad señalaron que el incremento estuvo influenciado, entre otros factores, por el mayor peso de algunos costos como el transporte, en un contexto de suba generalizada de precios.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que el fin de semana largo por el 25 de Mayo movilizó a más de 1,4 millones de turistas en todo el país y generó un fuerte impacto económico en las economías regionales. El gasto total alcanzó los $339.880 millones, impulsado por escapadas, fiestas populares y actividades culturales.

De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, durante el quinto fin de semana largo del año viajaron 1.440.120 turistas por distintos destinos del país. La cifra representa un crecimiento del 9,1% en comparación con el feriado de 2023, último antecedente del 25 de Mayo con características similares, aunque aquella vez contó con cuatro días de descanso.

El informe detalló que el gasto promedio diario por turista fue de $112.385, lo que significó un aumento real del 18% frente a 2023. Desde la entidad señalaron que el incremento estuvo influenciado, entre otros factores, por el mayor peso de algunos costos como el transporte, en un contexto de suba generalizada de precios.

En cuanto a la permanencia, la estadía promedio fue de 2,1 noches. A pesar del importante movimiento turístico, el gasto total resultó un 9,9% menor al registrado en 2023, una diferencia que se explica principalmente porque el fin de semana largo de este año tuvo un día menos.

Desde CAME remarcaron que, además de los destinos tradicionales, el movimiento turístico estuvo sostenido por una amplia agenda de actividades locales. Las fiestas populares, las propuestas gastronómicas, los eventos culturales, las celebraciones patrias y las competencias deportivas fueron clave para atraer visitantes y dinamizar la actividad económica en numerosas ciudades del interior argentino.